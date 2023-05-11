Медицина

18:10 11.05.2023

ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

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ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), дотримуючись рекомендацій надзвичайної комісії з віспи мавп у людей, ухвалила рішення більше не вважати захворювання глобальною надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я, заявив у четвер гендиректор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Я із задоволенням оголошую, що віспа мавп більше не є глобальною надзвичайною загрозою в галузі охорони здоров'я", - заявив Гебреєсус під час брифінгу.

За його словами, у середу надзвичайна комісія ВООЗ провела зустріч, за результатами якої дійшла висновку, що спалах захворювання більше не є загрозою, що викликає занепокоєння міжнародного співтовариства, і порекомендувала зняти з нього цей статус. Гебреєсус дослухався до цієї поради.

Водночас він зазначив, що, як і у випадку з коронавірусом COVID-19, це не означає, що роботу з боротьби із захворюванням завершено. Віспа мавп, за словами голови ВООЗ, усе ще є серйозною проблемою у сфері охорони здоров'я.

Раніше в травні Гебреєсус заявив, що ВООЗ більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висип, свербіж, а також біль у м'язах.

Теги: #вооз #віспа_мавп

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