МОЗ планує організувати на базі пунктів вакцинації проти COVID-19 пункти рутинної вакцинації - головсанлікар

Міністерство охорони здоров'я України планує організувати на базі пунктів вакцинації проти COVID-19 пункти рутинної вакцинації, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"ВООЗ рекомендувала інтегрувати вакцинацію проти COVID-19 до програму рутинної вакцинації. Таким чином усі наші пункти вакцинації, які зараз працюють виключно на COVID-19, будуть надавати ширший перелік послуг із вакцинації. Ми плануємо там також розгортати пункти рутинної вакцинації, щоб люди мали змогу пройти планову вакцинацію", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Кузін уточнив, що Україна має підтвердження поставок запланованого обсягу вакцин проти COVID-19 до кінця 2024 року, і вакцинація проти COVID-19 буде безкоштовною.

За його словами, наразі в Україні використовують три види вакцин проти COVID-19: закуплену за кошти держбюджету вакцину CoronaVac і дві вакцини, які постачають у межах механізму COVAX: Janssen від "Джонсон і Джонсон" і вакцину Comirnaty від Pfizer.

"Вони користуються найбільшим попитом", - зазначив Кузін.