Медицина

13:57 28.04.2023

У Держсистемі трансплантацій зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство - Центр трансплант-координації

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На сьогодні в Єдиній державній інформаційній системі трансплантацій зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство органів, повідомили в спеціалізованій державній установі "Український центр трансплант-координації".

"Станом на 27.04.2023 року в Єдиній державній інформаційній системі трансплантацій (ЄДІСТ) заяв про згоду на вилучення анатомічних матеріалів із тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть) зареєстровано в кількості 339", - ідеться у відповіді відомства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас в Українському центрі трансплант-координації зазначили, що на сьогодні в Єдиній державній інформаційній системі не зареєстровано жодної заяви про відмову від посмертного донорства.

Теги: #донорство #трансплантація

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