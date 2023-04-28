У Держсистемі трансплантацій зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство - Центр трансплант-координації

На сьогодні в Єдиній державній інформаційній системі трансплантацій зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство органів, повідомили в спеціалізованій державній установі "Український центр трансплант-координації".

"Станом на 27.04.2023 року в Єдиній державній інформаційній системі трансплантацій (ЄДІСТ) заяв про згоду на вилучення анатомічних матеріалів із тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть) зареєстровано в кількості 339", - ідеться у відповіді відомства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас в Українському центрі трансплант-координації зазначили, що на сьогодні в Єдиній державній інформаційній системі не зареєстровано жодної заяви про відмову від посмертного донорства.