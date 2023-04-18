Українська компанія Albionics планує до кінця 2023 року виготовити 150 біонічних протезів.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" СЕО компанії Володимир Бандура, перший протез Albionics планує встановити пацієнту вже в травні.

Він пояснив, що біонічні протези Albionics виготовляють за допомогою 3D-друку, вони відповідають сучасним вимогам та іноземним аналогам. Весь цикл виробництва - від заміру до його встановлення й адаптації - відбувається в Україні. До протезування Albionics залучає партнерські клініки.

Прототип протеза був представлений на Міжнародному форумі реабілітації на початку квітня у Львові.

СЕО компанії також повідомив, що інноваційна розробка протеза передбачає можливість його створення в індивідуальних розмірах для кожного клієнта, точне управління рухами з використанням відповідних датчиків і програмного забезпечення, а також можливість програмування рухів пальців і хватів, необхідних користувачам. Наразі протез запрограмований на шість основних хватів, проте його конструкція передбачає можливість розширити спектр рухів.

Вартість протеза становить близько $8 тис.

Крім того, Бандура повідомив, що до кінця 2023 року планується представити розробки протезів нижніх кінцівок.

"Наразі потреба в протезах нижніх кінцівок дуже велика, оскільки до 60% військових ампутацій - це саме ампутації нижніх кінцівок", - сказав він.

Albionics - українська компанія, яка розробляє та впроваджує інноваційні рішення у сфері протезування та реабілітації для осіб, які постраждали внаслідок війни та інших травм. Компанія співпрацює з провідними світовими організаціями та партнерами, такими як GlobalLogic, Siemens і Faulhaber, для створення нових технологій, що полегшують життя людей з обмеженими можливостями.