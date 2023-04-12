Уряд найближчим часом затвердить план реформування медико-соціальних експертних комісій

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що найближчим часом Кабінет Міністрів затвердить план реформування медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

"Найближчим часом на уряді ми затвердимо план реформування МСЕК. Але це другорядна річ, головне завдання допомагати людям", - сказав він на Міжнародному форумі реабілітації у Львові в середу.

Міністр також розповів, що на сьогодні фахівці, які працюють у медзакладах за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям", можуть здійснювати 7 277 реабілітаційних сеансів за день у стаціонарних умовах (у 2022 році - 3 249 за день).