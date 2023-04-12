Медицина

11:20 12.04.2023

Уряд найближчим часом затвердить план реформування медико-соціальних експертних комісій

1 хв читати
Уряд найближчим часом затвердить план реформування медико-соціальних експертних комісій

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що найближчим часом Кабінет Міністрів затвердить план реформування медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

"Найближчим часом на уряді ми затвердимо план реформування МСЕК. Але це другорядна річ, головне завдання допомагати людям", - сказав він на Міжнародному форумі реабілітації у Львові в середу.

Міністр також розповів, що на сьогодні фахівці, які працюють у медзакладах за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям", можуть здійснювати 7 277 реабілітаційних сеансів за день у стаціонарних умовах (у 2022 році - 3 249 за день).

 

Теги: #реформування #мсек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 02.04.2023
МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

18:10 03.03.2023
Шмигаль назвав шість елементів реформи митниці

Шмигаль назвав шість елементів реформи митниці

21:12 09.08.2022
ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

21:12 09.08.2022
ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

19:32 21.10.2021
Путін проти пропозиції Ердогана скасувати право вето в Радбезі ООН

Путін проти пропозиції Ердогана скасувати право вето в Радбезі ООН

07:31 03.10.2021
Зеленський підписав закон про реформування "Укроборонпрому"

Зеленський підписав закон про реформування "Укроборонпрому"

19:32 06.08.2021
МОЗ ліквідує структуру МСЕК протягом двох років

МОЗ ліквідує структуру МСЕК протягом двох років

14:14 21.07.2021
Кабмін схвалив стратегію реформування державного управління України на 2022-2025 рр.

Кабмін схвалив стратегію реформування державного управління України на 2022-2025 рр.

16:06 06.02.2021
Перший етап реформування ЗСУ суттєво наблизив їх до набуття взаємосумісності з НАТО – міністр

Перший етап реформування ЗСУ суттєво наблизив їх до набуття взаємосумісності з НАТО – міністр

10:31 05.02.2021
Хомчак: Нова структура ЗСУ та системи управління довела свою ефективність

Хомчак: Нова структура ЗСУ та системи управління довела свою ефективність

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

ОСТАННЄ

Медмережа "Добробут" розпочала другий етап передання безкоштовних ліків для онкохворих

Психологічну допомогу в Україні можуть надавати вже понад 20 тис. сімейних лікарів

Direct Relief виділить $10 млн на розвиток реабілітаційної допомоги в Україні

ВР має намір розширити перелік медзакладів, при яких можна створювати військово-медичні комісії

ВР планує мінімізувати бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

Медична система України може надавати послуги з реабілітації 8 тис. пацієнтів одночасно

Вітчизняні та міжнародні фармвиробники очікують врегулювання проблем у сфері інтелектуальної власності під час воєнного стану

Медгрупа Adonis відкрила новий центр фізичної реабілітації в Києві

Спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармринку – юристи

Штам коронавірусу "омікрон" діагностують у всій Україні, крім Кіровоградської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА