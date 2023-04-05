Медицина

13:35 05.04.2023

У Запоріжжі запустять медичний хаб для переселенців з області

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У Запоріжжі запустять медичний хаб для переселенців з області

Медичний хаб для переселенців з усіх тимчасово окупованих територій Запорізької області відкриють у п'ятницю, 7 квітня, у Запоріжжі, повідомив мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

"Він буде працювати раз на тиждень у форматі Дня здоров’я на базі відкритого простору допомоги "Саме тут" у Запоріжжі", - написав Федоров у телеграмі у середу.

Хаб працюватиме за адресою: пр-т Соборний, 8 з 09:00 до 15:00. У закладі пропонують послуги сімейних лікарів, невролога, дитячого кардіолога, дитячого гастроентеролога, педіатра.

 

Теги: #запоріжжя #хаб #медичний

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