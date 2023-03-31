Електронний рецепт, який запрацює з 1 квітня, спростить доступ українців до лікування - експерт

Електронний рецепт, який запроваджують на всі рецептурні препарати з 1 квітня, фактично спростить доступ українців до лікування, вважає голова Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Володимир Руденко.

"Паралельно з паперовим із завтрашнього дня вводиться й електронний рецепт. Це дасть змогу спростити доступ. Електронний рецепт працює в програмі "Доступні ліки" понад три роки, і працює нормально. Жодних інших змін із завтрашнього дня немає", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи побоювання, що запровадження з 1 квітня електронного рецепта на всі рецептурні препарати обмежить доступ українців до лікування, Руденко зазначив, що "той факт, що частина аптек продає рецептурні препарати без рецепта, є порушенням наказів МОЗ і законів".

"Те, що, наприклад, каптопрес мають продавати за рецептом, є точно не новиною, так було і вчора, і сьогодні, і так буде завтра. Просто запроваджується електронний рецепт для того, щоб спростити доступ. Ідея в тому, щоб зменшити самолікування, а не зменшити доступ до лікарських засобів. Уже давно був анонс про запровадження електронного рецепта, але до закінчення війни діє перехідний період, будуть паралельно ходити і електронний, і паперовий рецепти, до кінця війни ніхто не робив жодних змін, щоб хтось когось у чомусь обмежив", - сказав він.

Руденко наголосив, що електронний рецепт уже давно працює в програмі "Доступні ліки".

"Колись безконтрольна торгівля лікарськими засобами має закінчитися. Ніде у світі немає такого, щоб ти прийшов в аптеку і тобі могли продати все, що завгодно", - сказав він.

Як повідомлялося, з 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть і за електронним, і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде.

МОЗ уточнило, що перелік рецептурних препаратів не розширюється і не змінюється. Водночас в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що лікарські засоби, які українці традиційно широко застосовують, будуть доступні лише за рецептом.

У соціальних мережах пацієнти повідомляють, що в аптеках "виникли величезні черги", "сайти аптек не працюють", "фармацевти толком нічого не знають".