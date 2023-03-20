Медицина

16:02 20.03.2023

Фармкомпанія "Фармак" спільно з КНУ ім. Тараса Шевченка створять навчально-науковий центр BioMed-Science Hub

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Фармкомпанія "Фармак" спільно з КНУ ім. Тараса Шевченка створять навчально-науковий центр BioMed-Science Hub

Фармацевтична компанія АТ "Фармак" (Київ) спільно з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка планують створити навчально-науковий центр BioMed-Science Hub.

Як повідомляють у пресрелізі фармкомпанії, це, зокрема, передбачено в підписаному фармвиробником і вишем меморандумі про співпрацю.

"Цей проєкт стане високотехнологічною міждисциплінарною платформою для розробки новітніх технологій лікування та діагностики поширених захворювань, а також для проведення високоякісних доклінічних і клінічних досліджень нових лікарських засобів", - повідомляє компанія.

Крім того, меморандум передбачає спільну роботу над удосконаленням освітніх програм і здобуття студентами компетенцій, затребуваних на сучасному ринку праці.

У рамках меморандуму студенти університету отримають можливість проходити виробничі практики на виробництві та в лабораторіях лідера українського фармацевтичного ринку.

Теги: #кну #фармак

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