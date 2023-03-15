Понад 17 тис. українських медиків уже володіють навичками надання допомоги при психічних розладах - Зеленська

Понад 17 тисяч українських медиків пройшли спеціалізовані курси з надання допомоги при психічних розладах, спричинених війною, і вже володіють відповідними навичками, повідомила перша леді Олена Зеленська.

"У грудні минулого року ми запустили онлайн-курс "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги". І ось його вже пройшли понад 17 тисяч працівників системи охорони здоров’я... Ці навчання - одна з цеглинок у розбудові системи доступу до психологічної допомоги у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я", - написала Зеленська у телеграмі.

При цьому, за її словами, вже 55 медичних закладів України уклали угоди з НСЗУ про надання такого виду медичної допомоги.

"Кожен сімейний лікар, що матиме більше впевненості у власних знаннях у сфері ментального здоров’я - це вчасно врятована психіка його пацієнтів", - наголосила Зеленська.

Вона також зазначила, що до кінця 2023 року в Україні буде принаймні вдесятеро більше сімейних лікарів, які зможуть надавати допомогу у випадках найпоширеніших психічних розладів, таких як депресія чи невроз.