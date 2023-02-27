Медицина

14:52 27.02.2023

Через вплив війни психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців – заступниця міністра охорони здоров'я

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Через вплив війни психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців, повідомляє Міністерство охорони здоров'я із посиланням на заступницю міністра Ірину Микичак.

"Фахівці прогнозують, що війна впливатиме на українців ще протягом п'яти-сім років після перемоги, тому вже зараз ми шукаємо дієві рішення, які допоможуть подбати про кожного і кожну, кого торкнулася війна", - наводить відомство слова Микичак на своєму сайті.

Теги: #моз

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