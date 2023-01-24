Пацієнтські, правозахисні та ветеранські організації України вимагають узаконити лікзасоби на основі медичного канабісу

Пацієнтські, ветеранські та правозахисні організації України звернулися до народних депутатів з вимогою ухвалити законопроєкт №7457 про легалізацію лікарських засобів на основі медичного канабісу.

"Пацієнтська спільнота вже шість років бореться за те, щоб люди з важкими хворобами могли полегшити біль завдяки лікам на основі медичного канабісу. Це пацієнти з епілепсією, онкологічними захворюваннями, хворобами Паркінсона та Альцгеймера, розсіяним склерозом та ПТСР. Таке лікування – нормальна практика у 50 країнах світу. Сьогодні наші пацієнти за кордоном можуть отримувати ліки на основі медичного канабісу, необхідно надати їм таку можливість і в Україні", - сказала виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Загалом звернення підтримали вже 89 громадських організацій. Згідно зі зверненням, цей законопроєкт дозволить важкохворим пацієнтам та людям з ПТСР приймати ліки на основі медичного канабісу за рецептом; лікарям – виписувати електронні рецепти на ліки на основі медканабісу; вченим – дослідити канабіс та його похідні, розвивати інновації у сфері; бізнесу - вирощувати медичні коноплі та виробляти ліки за чітко регламентованим ліцензуванням.

За словами засновника ГО "Українська асоціація медичного канабісу" Геннадія Шабаса, документ чітко регламентує вирощування медичного канабісу, контроль обігу та призначення препаратів.

"Згідно з документом, отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом лікаря в аптеках, які мають дозвіл на таку діяльність. Вирощування відбуватиметься під суворим контролем і лише за наявності ліцензій. Обіг також чітко регламентований. Кожна партія препаратів буде маркована спеціальним штрихкодом. Буде створено електронний реєстр, щоб зробити прозорими усі етапи вирощування та обігу", – сказав Шабас.

Голова Координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей у свою чергу зазначив, що законопроєкт №7457 зареєстрований у парламенті понад пів року тому. Його вже підтримав профільний Комітет Верховної Ради.

"Це урядовий законопроєект: МОЗ та Кабмін його внесли, комітет схвалив, суспільство під час опитувань також у більшості підтримує цю ініціативу. І лише депутати ніяк не можуть ухвалити документ. Україна вже втрачає найдорожче - життя своїх людей. І що довше ми чекаємо, то гіршими можуть бути наслідки для всіх: і для ветеранів, і для цивільних, і для пацієнтів із дуже тяжкими захворюваннями", - зазначив він.

За словами підписантів, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 2 млн тяжкохворих пацієнтів потребували ліків на основі медичного канабісу. Як зазначає співзасновниця ГО "Жіночий ветеранський рух" Катерина Приймак, через війну кількість таких людей значно зросте.

"Кількість людей з ПТСР та іншими негативними наслідками для психічного здоров'я зростає. За попередніми оцінками МОЗ, приблизно 4 млн осіб потрібно буде призначати медикаментозне лікування. Я знаю з власного досвіду, в якому стані люди повертаються із зони бойових дій. Часто це дуже складні стани , які потребують і медикаментозного лікування зокрема. І якщо є хоч одна можливість полегшити їхній стан, ми маємо це зробити. У нас і так багато втрат, ми не можемо дозволити собі допустити втрати після війни", - сказала вона.

У свою чергу, ветеран армії США Алі Мадіна розповів, що в багатьох країнах ветерани мають можливість лікувати посттравматичний стресовий розлад за допомогою ліків на основі медичного канабісу. Зокрема, таке лікування він проходив після участі в операціях в Іраку, Афганістані та Сирії.

"Я знаю, що відбувається з людьми після війни: ти не можеш заспокоїтися, фокусуватися на простих речах, починається депресія, ПТСР, ти погано соціалізуєшся, втрачаєш підтримку, стосунки, сім'ю і нарешті бажання жити. Я теж пройшов через це. Але вилікувався. Це тривалий комплексний процес, і препарати на основі медичного канабісу – його частина. І мені шкода бачити зараз, що люди, які в Україні переживають такі травматичні події, не можуть мати такого лікування тут", - сказав Мадіна.