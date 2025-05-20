Інтерфакс-Україна
Медицина
12:52 20.05.2025

Дефіцит фінансування закупівлі ліків складає 8 млрд грн, пацієнти вимагають підтримати законопроект про збільшення держфінансування

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Дефіцит фінансування закупівлі ліків складає 8 млрд грн, пацієнти вимагають підтримати законопроект про збільшення держфінансування

Дефіцит фінансування закупівлі ліків для пацієнтів із складними захворюваннями становить 8 млрд грн, повідомила голова БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко.

"За оцінками нашого благодійного фонду на сьогоднішній день недофінансування державних закупівель лікарських засобів для пацієнтів із складними захворюваннями становить 8 мільярдів гривень. Ми бачимо, що недофінансування складає приблизно 40%, тобто лише 60% пацієнтів отримають свої ліки", - сказала вона на пресконференції в Києві у вівторок.

Іваненко прогнозує, що, зокрема, дитяча онкологія буде недофінансована на 33%, вірусні гепатити - на 66%, первинні імунодефіцити - на 60%, ювенільний ревматоидний артрит - на 55%, розсіяний склероз - на 40%. Крім того, лікування вірусного гепатиту С може бути забезпечене лише на 32%, тестування та виявлення гепатитів – на 40%. Дефіцит фінансування лікування онкології препаратами другої-третьої лінії складає близько 90% від потреби.

Іваненко зазначила стрімке зростання кількості звернень пацієнтів щодо відустності ліків в медичних установах.

"Коштів у державі недостатньо для того, щоб закуповувати терапію, яка рятує життя. В нашому благодійному фонді працює гаряча лінія, куди звертаються пацієнти, які в лікарнях не отримують лікування. З початку місяця на сьогодні, 20 травня, ми вже маємо майже 300 звернень, тоді як зазвичай ми обробляємо близько 200 звернень пацієнтів на місяць", - сказала вона.

Зі свого боку, член парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Ольга Стефанишина повідомила, що в процесі реєстрації знаходиться законопроект про збільшення фінансування закупівлі ліків у 2025 році.

"Я не знаю, як взагалі жити, коли ти повинен лікуватися і тобі потрібно зібрати 200 тисяч гривень або навіть більше для того, щоб просто підтримати своє здоров'я. Деякі ліки, про які ми говоримо, взагалі коштують мільйони гривень, я думаю, що лише одиниці в країні спроможні дозволити собі такі суми. Пацієнти вимушені або виїжджати з України, або помирати в муках", - сказала вона.

Стефанишина зазначила, що "95% ліків закупляються за кордоном за євро або в долари, тому ми бачимо, що бюджет-2025 на лікарські засоби в євро на 50 мільйонів менший, ніж до повномасштабного вторгнення".

Вона також підкреслила, що, не зважаючи на певне зменшення кількості пацієнтів через війну, захворюванність та потреба в ліках зростає.

"Ми проаналізували статистику - людей хворіє більше. Є статистика про те, що через різні обставини захворюваність на гепатит С в Україні зросла в 2,2 раза. Крім того, з 2021 року Україна почала діагностувати дітей в пологових будинках, і ми зрозуміли, наскільки поширені рідкісні хвороби в Україні. Якщо держава зараз додасть 8 мільярдів гривень, у нас всі пацієнти з зможуть отримати безкоштовні ліки, але, звичайно, останнє слово буде за Міністерством фінансів", - сказала Стефанишина.

Теги: #ліки #пацієнти_україни #дефіцит

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