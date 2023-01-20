МОЗ ретельно моніторить введення в експлуатацію та використання закупленого за кошти держбюджету медобладнання – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України ретельно моніторить введення в експлуатацію та використання медичного обладнання, закупленого коштом державного бюджету, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми перезапустили підходи до використання дорогого медобладнання. Щотижня, у понеділок, до мене приходить інформація про стан монтажу, введення в експлуатацію та кількість проведених процедур за всією кількістю обладнання, придбаного за держкошти. Це КТ, ангіографи, рентгенапарати, кисневі станції, інше "Я знаю за кожній лікарні, де вони змонтовані, і знаю причину, чому не змонтовані і які плани виходу", - сказав він інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова" у четвер.

Ляшко наголосив, що з клінік, які не виконують зобов'язань щодо введення обладнання в експлуатацію, воно перерозподіляється на інші медустанови.

"Ми перерозподіляємо це обладнання на інші медустанови, готові його приймати. Були кейси у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській області, які пов'язані з війною. Тому ми забирали це обладнання та ставили його на інші медустанови, де воно вже працює. Пізніше, коли буде більш-менш спокійно, ми закупимо в ці регіони та встановимо обладнання. Так ми зробили для Миколаєва: забрали у них КТ, а зараз закупили ще одне КТ і найближчим часом воно буде встановлене у миколаївській лікарні", - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що випадки невведення медобладнання в експлуатацію пов'язані не лише з війною, а й із менеджментом медустанови.

"У Луцьку ми купили ангіограф, але за два роки готовність до прийому була нульова. У присутності голови ОДА я дав головному лікарю два місяці - чи запускає ангіограф, чи ні. І він зробив ремонт і ввів в експлуатацію, бригада їде на монтаж", - розповів міністр.