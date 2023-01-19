Причиною дефіциту ліків в онкоцентрах можуть бути некоректно подані заявки на закупівлю – Ляшко

Причиною дефіциту закуплених за кошти держбюджету лікарських засобів, що виник наприкінці 2022 року в онкоцентрах, можуть бути некоректно подані заявки на закупівлі, вважає міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Криза виникла з деякими онкопрепаратами в країні, бо ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) закупило препарати за тими замовленнями, які були зібрані з регіонів, і воно спланувало графік поставок так, щоб не нашаровувались залишки з приходом. Онкологічні центри в останній момент почали змінювати кількість, коли пацієнти вже говорили, що немає лікарських засобів. І ми прийшли до того, що криза, що неправильно хтось подав статистику, препарат ще не приїхав, і ось тут з’являється "вікно" без препаратів. Із цим треба боротися, і ми це робимо системним рішенням: уряд у грудні 2022 року ухвалив рішення про пілотний запуск системи e-Stock, яка зобов'язує всіх чітко та якісно вносити залишки препаратів", - сказав він в інтерв'ю на ютуб-каналі "Доктор Булавінова".

Як повідомлялося, на початку січня 2023 року пацієнтська організація "Афіна. Жінки проти раку" заявила про відсутність в онкоцентрах та аптеках багатьох препаратів для лікування онкологічних захворювань, при цьому роздрібні ціни на них за 2022 рік суттєво зросли. У свою чергу в. о. гендиректора ДП "МЗУ" Едем Адаманов сказав, що однією з причин виниклого дефіциту, зокрема, є некоректне визначення потреби на 2021-2022 роки.

Раніше постановою МОЗ №1483 від 30 грудня 2022 року було запущено пілот системи обліку ліків та медичних виробів e-Stock. У рамках системи e-Stock медзаклади мають подавати запити про необхідні ліки та медичні вироби, які закуповуватимуть за державні кошти. На першому етапі запрацювали модулі зі збирання запитів та управління користувачами.

Мета пілота – протестувати і, в разі потреби, доопрацювати функціонал збирання потреб у ліках та медвиробах, щоб у подальшому він покривав усі медичні товари, які закуповує Україна.

Загалом до кінця 2023 року планується завершити весь функціонал: модулі закупівель, логістики, обліку залишків та публічних даних. Передбачається, що e-Stock збиратиме повний цикл даних про обіг медичних товарів. У системі агрегуватиметься інформація про потреби, доставку, наявність препаратів у лікарнях, їх використання, утилізацію тощо.