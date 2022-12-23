ДП МЗУ у рамках ініціативи UNITED24 закупили 13 броньованих автомобілів для військових медиків

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) в рамках ініціативи UNITED24 закупили 13 броньованих автомобілів Gurkha MPV загальною вартістю 124 млн грн канадського виробника Terradyne для евакуації військових.

Як повідомило держпідприємство у пресрелізі, автомобілі високої прохідності призначені для евакуації воїнів з лінії фронту до найближчого лікувального закладу.

Автомобілі поставлять на прифронтову територію у 2023 році.