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11:05 23.08.2022

Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів із посиленим протимінним захистом - ЗМІ

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Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів із посиленим протимінним захистом - ЗМІ

Анкара поставила Києву 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом, повідомляє видання Defense news із посиланням на джерело в турецькому уряді.

"У рамках угоди Міноборони Туреччини поставило Україні першу партію із 50 одиниць Kirpi. Будуть і подальші поставки", - заявило джерело на умовах анонімності.

У турецькій компанії BMC, яка виробляє Kirpi, підтвердили факт постачання. Водночас неназваний представник компанії наголосив, що BMC не брала участі в угоді, і турецька влада направила Україні бронемашини зі свого арсеналу.

Defense news нагадує, що раніше Туреччина укладала з BMC контракти на придбання 614 одиниць моделі Kirpi 1 та 529 одиниць Kirpi 2. Понад 1,5 тис. Kirpi продали двом сотням зарубіжних покупців.

Бронеавтомобіль Kirpi обладнано системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. На автомобілі є п'ять амбразур для стрільби зі стрілецької зброї, на нього можна ставити 7,62-мм або 12,7-мм кулемети.

Теги: #туреччина #бронеавтомобілі

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