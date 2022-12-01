Медицина

14:22 01.12.2022

В Україні за 10 міс. зареєстровано близько 10,3 тис. випадків ВІЛ-інфекції

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В Україні за 10 міс. зареєстровано близько 10,3 тис. випадків ВІЛ-інфекції

В Україні в січні-жовтні цього року зареєстровано 10239 випадків ВІЛ-інфекції, що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) 1 грудня у Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

ЦГЗ уточнив, що за дев'ять місяців поточного року обсяги тестування на ВІЛ знизилися з 1,4 млн до 1,1 млн, зокрема, швидкі тести використовували на 23% рідше.

Крім того, за даними ЦГЗ, від початку року "різко знизився доступ до профілактичних і медичних послуг, пов'язаних із ВІЛ. Особливо це стосується регіонів, де тривають дії або які тимчасово окуповані.

При цьому ЦГЗ акцентує увагу на тому, що в українських реаліях під загрозою переривання лікування ВІЛ сьогодні залишаються тисячі людей, котрі живуть із цим діагнозом.

"Лікарі можуть зазнавати труднощів із тим, щоб надавати медичну допомогу під час повітряних тривог і/або обстрілів. Пацієнти змінюють місце проживання і втрачають зв'язок зі своїм лікарем. Логістичні перешкоди утруднюють доставку препаратів у різні куточки України, а через бойові дії та тимчасову окупацію деякі міста і села взагалі відрізані від загальної медичної системи", - пояснюється в повідомленні.

Як повідомлялося, згідно з експертними оцінками, близько 30% інфікованих ВІЛ не знають про свій статус. За даними ЦГЗ, у жовтні 2022 року в Україні було виявлено 998 нових випадків ВІЛ, у 205 осіб діагностовано СНІД, 112 людей померли. Крім того, в жовтні було виявлено 1346 нових випадків туберкульозу. Загалом на лікуванні туберкульозу станом на кінець жовтня перебували 12039 осіб.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом щорічно відзначається 1 грудня 1988 року за ініціативою ВООЗ після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я усіх країн пролунав заклик до соціальної терпимості та розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІДу.

Теги: #статистика #віч

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