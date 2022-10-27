Медицина

18:56 27.10.2022

Наявних залишків ліків в українських лікарнях достатньо і вистачить щонайменше на пів року – заступник міністра

1 хв читати
Наявних залишків ліків в українських лікарнях достатньо і вистачить щонайменше на пів року – заступник міністра

Наявних залишків лікарських засобів в українських лікарнях вистачить щонайменше на пів року, прогнозує заступник міністра охорони здоров'я Петро Ємець.

"Наявних залишків лікарських засобів у регіонах на всіх напрямах достатньо, залишків вистачить на пів року", - сказав він на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування в Києві в четвер.

За словами Ємця, нині в українських лікарнях є в наявності лікарські засоби на суму близько 6,9 млрд грн.

При цьому він повідомив, що основні постачання ліків, закуплених коштом держбюджету 2022 року, буде здійснено до березня 2023 року, і до цього моменту буде поставлено близько 85% закуплених препаратів.

"За всіма напрямами буде безперервне забезпечення необхідними лікарськими засобами", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, на сьогодні здійснено закупівель і укладено контрактів на суму 6,2 млрд грн, що становить близько 90% від плану закупівель. Закуплено близько 700 найменувань лікарських засобів і медобладнання: лікарських засобів - на суму 4,9 млрд грн, медобладнання - на 1,3 млрд грн.

Теги: #ліки #залишки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 27.10.2022
МОЗ та МЗУ розраховують заощадити близько 1 млрд грн за підсумками закупівель-2022 і направити їх на закупівлі ліків з ДКД

МОЗ та МЗУ розраховують заощадити близько 1 млрд грн за підсумками закупівель-2022 і направити їх на закупівлі ліків з ДКД

14:05 18.10.2022
ВР запровадила пряму заборону відпуску ліків без рецепта, вона набуде чинності після війни

ВР запровадила пряму заборону відпуску ліків без рецепта, вона набуде чинності після війни

22:14 30.09.2022
Аптеки продовжували роботу за програмою реімбурсації навіть на окупованих територіях – голова НСЗУ

Аптеки продовжували роботу за програмою реімбурсації навіть на окупованих територіях – голова НСЗУ

15:10 09.09.2022
Окупанти блокують ввезення до Мелітополя вантажів із медикаментами - мер

Окупанти блокують ввезення до Мелітополя вантажів із медикаментами - мер

19:49 26.08.2022
Наркотичні лікарські засоби з листопада аптеки відпускатимуть за е-рецептом

Наркотичні лікарські засоби з листопада аптеки відпускатимуть за е-рецептом

18:22 12.08.2022
Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

12:58 12.08.2022
З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

20:18 10.08.2022
ДП "МЗУ" розпочало розробку системи моніторингу залишків лікарських засобів e-Stock "з нуля" - МЗУ

ДП "МЗУ" розпочало розробку системи моніторингу залишків лікарських засобів e-Stock "з нуля" - МЗУ

18:54 18.07.2022
ВР планує пряму заборону відпуску ліків без рецепта після війни

ВР планує пряму заборону відпуску ліків без рецепта після війни

20:48 11.07.2022
На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

ОСТАННЄ

Медичну допомогу через спричинені обстрілами та вибухами травми з початку війни отримали майже 8 тис. українців

У Китаї почали пропонувати вакцину від COVID-19, яку необхідно вдихати ротом

Фонд Народонаселення ООН в Україні передав до Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію

Безкоштовна діагностика з виявлення орфанних захворювань у новонароджених тепер доступна у 12 областях України – заступниця голови ОП Соколовська

Медцентр "Лелека" продовжив міжнародну акредитацію стандарту JCI на 2023 рік

Віктор та Олена Пінчуки створюють національну мережу реабілітаційних центрів для військовослужбовців в Україні

Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру "Лелека" сягнула 20

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

Швеція передала Україні понад 500 тис. доз оновленої ковідної вакцини Pfizer

Мінімальна потреба фінансування охорони здоров'я України на 13,6 млрд грн перевищує запланований на 2023 рік обсяг - депутат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА