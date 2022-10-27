Наявних залишків ліків в українських лікарнях достатньо і вистачить щонайменше на пів року – заступник міністра

Наявних залишків лікарських засобів в українських лікарнях вистачить щонайменше на пів року, прогнозує заступник міністра охорони здоров'я Петро Ємець.

"Наявних залишків лікарських засобів у регіонах на всіх напрямах достатньо, залишків вистачить на пів року", - сказав він на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування в Києві в четвер.

За словами Ємця, нині в українських лікарнях є в наявності лікарські засоби на суму близько 6,9 млрд грн.

При цьому він повідомив, що основні постачання ліків, закуплених коштом держбюджету 2022 року, буде здійснено до березня 2023 року, і до цього моменту буде поставлено близько 85% закуплених препаратів.

"За всіма напрямами буде безперервне забезпечення необхідними лікарськими засобами", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, на сьогодні здійснено закупівель і укладено контрактів на суму 6,2 млрд грн, що становить близько 90% від плану закупівель. Закуплено близько 700 найменувань лікарських засобів і медобладнання: лікарських засобів - на суму 4,9 млрд грн, медобладнання - на 1,3 млрд грн.