Медицина

14:18 19.09.2022

В Україні збільшується захворюваність на COVID-19 - Кузін

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В Україні збільшується захворюваність на COVID-19 - Кузін

В Україні збільшується захворюваність на COVID-19.

Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу в Києві в понеділок, за минулий тиждень було виявлено майже 37 тис. випадків захворювання на COVID-19 - на 50% більше, ніж тижнем раніше (близько 24 тис.).

"Ми фіксуємо зростання захворюваності з кінця липня. Якщо ще в середині липня фіксувалося лише 1,5 тис. випадків на тиждень, то в середині вересня – майже 37 тис. на тиждень", - сказав він.

Водночас Кузін наголосив на збільшенні обсягів діагностики: за минулий тиждень було зроблено 139 тис. тестів, тижнем раніше - 94 тис.

Також він повідомив про зростання кількості госпіталізацій пацієнтів із COVID-19. Так, за минулий тиждень до лікарень потрапили майже 6,300 тис. осіб, перед цим – 4,734 тис. осіб.

Теги: #моз #коронавірус #кузін

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