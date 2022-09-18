Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 612 млн - університет Гопкінса

УКРАЇНА - Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі сягнула 611 млн 702 тис. 686, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померли 6 млн 525 тис. 786 осіб.

До країн із понад 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження відповідно становить:

США - 95 млн 653 тис. 526 та 1 млн 53 тис. 412.

Індія - 44 млн 534 тис. 188 та 528 тис. 337.

Франція - 35 млн 76 тис. 991 та 155 тис. 712.

Бразилія - 34 млн 568 тис. 833 та 685 тис. 203.

Німеччина - 32 млн 680 тис. 356 та 148 тис. 933.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок неділі становить 837,2. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 222 особи, в Індії 376, Бразилії - 3 тис. 183, Франції - 2 тис. 358, Німеччині - 1 тис. 775.