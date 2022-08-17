Медицина

16:30 17.08.2022

Медгрупа Adonis відкрила центр реабілітації та фізіотерапії в Бучі

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Медгрупа Adonis відкрила центр реабілітації та фізіотерапії в Бучі

Медична група компаній Adonis відкрила сучасний центр реабілітації та фізіотерапії в Бучі (Київська обл.), повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Генеральний директор мережі "Адоніс" Віталій Гирін уточнив, що основними напрямами роботи центру буде медична реабілітація і відновлення після інсульту, черепномозкових травм та інших уражень ЦНС, післяопераційна реабілітація, ерготерапія і відновлення навичок самообслуговування, корекція хронічного больового синдрому при патологіях хребта, опорно-рухового апарату, реабілітація після травм, ДТП та інших нещасних випадків.

Центр реабілітації матиме стаціонар на 12 двомісних палат, спеціально обладнаних для пацієнтів з обмеженою мобільністю. У разі необхідності з пацієнтом зможуть перебувати родич або доглядальниця.

Крім того, комплекс послуг центру передбачає можливість транспортування пацієнта з будь-якої точки України, виїзди лікарів додому та медичну допомогу повного циклу в рамках одного відділення.

За словами керівника відділення реабілітації Вадима Керестея, центр також зможе проводити реабілітацію після травм, спричинених бойовими діями.

"Таку реабілітацію треба проходити в повнопрофільному реабілітаційному центрі, де є увесь спектр медпослуг, оскільки травми, отримані внаслідок воєнних дій, комбіновані. Часто в них ортопедія ускладнена неврологією, переломи кісток поєднуються з травмами головного і спинного мозку, множинні переломи кісток поєднуються з ампутаціями та травмами нервової системи й контузіями. Такі пацієнти потребують комплексного підходу і допомоги фізичних терапевтів, хірургів, травматологів, неврологів, логопедів, психологів, анестезіологів, а також перебування в палатах інтенсивної терапії", - пояснив він.

Керестей зазначив, що центр працює згідно з вимогами міжнародних стандартів Eeig EU Standard for Health & Wellness.

Adonis - мережа приватних медичних центрів для дорослих і дітей.

Приватна клініка Adonis заснована понад 20 років тому. До її мережі входять 12 філій у Києві та області, зокрема два власні пологові будинки й лабораторія стовбурових клітин.

У філіях клініки лікарі проводять прийом за 66 медичними напрямами.

Теги: #буча #адоніс

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