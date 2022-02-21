Медицина

18:31 21.02.2022

Медгрупа "Адоніс" відкрила медичний центр у Бучі Київської області

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Медгрупа "Адоніс" відкрила медичний центр у Бучі Київської області

Медична група "Адоніс" відкрила медичний центр у Бучі (Київська обл.), який став 12-м медичним центром групи.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", клініка в Бучі надаватиме медпослуги, зокрема, за напрямами терапія, гастроентерологія, дерматологія, неврологія, хірургія, мамологія, психіатрія, імунологія, інфекційні хвороби.

У клініці обладнано маніпуляційний кабінет, пункт забору матеріалу на ПЛР-тестування та власну лабораторію.

Adonis – мережа приватних медичних центрів для дорослих та дітей.

Приватну клініку Adonis засновано понад 20 років тому. До її мережі входять 12 філій у Києві та області, зокрема два власні пологові будинки та лабораторія стовбурових клітин.

У філіях клініки лікарі здійснюють прийом за 66 медичними напрямами.

Теги: #буча #адоніс
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