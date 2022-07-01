Медицина

15:12 01.07.2022

З початку війни до кінця червня продаж ліків знизився на 14% у гривні і на 23% в упаковках

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З початку війни до кінця червня продаж ліків знизився на 14% у гривні і на 23% в упаковках

З початку війни до кінця червня (8-25-й тиждень року) обсяг продажу лікарських засобів знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14% у гривні та на 23% в упаковках.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у фармкомпанії "Тева Україна" з посиланням на дані аналітичної системи Proxima, за визначений період попит на лікарські засоби змістився у бік рецептурних препаратів.

Натомість з початку війни на фармринку спостерігалося зростання попиту в сегментах серцево-судинних та неврологічних захворювань. Водночас у сегменті антибіотиків аналітики фіксують зниження попиту.

Коментуючи власний продуктовий портфель, у компанії "Тева Україна" зазначають, що з початку війни серед безрецептурних препаратів компанії лідером продажу залишається "Спазмалгон".

У компанії також повідомляють, що в аптечному сегменті у березні та квітні роздрібні ціни на лікарські засоби зросли, зокрема, через повернення середньозваженої аптечної націнки на рівень 2015 року до 22%, що стало одним із факторів підвищення роздрібних цін.

"Після початку війни «Тева Україна» ухвалила рішення зафіксувати ціни на довоєнному рівні. У другій половині року на кінцеві ціни може вплинути рівень інфляції, але ми робитимемо все можливе, щоб зміни цін відбувалися поступово і не були драматичними для пацієнта чи споживача", - наголосили в компанії.

За даними Proxima, з початку війни "Тева Україна" залишається четвертою найбільшою фармацевтичною компанією з часткою ринку понад 4%.

Теги: #ліки #тева

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