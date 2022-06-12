Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 535 млн - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 535 млн 63 тис. 535, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу в світі від наслідків зараження COVID-19 померли 6 млн 308 тис.

До числа країн із понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина і Велика Британія.

Число інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно становить:

США - 85 млн 500 тис. 976 і 1 млн 11 тис 260.

Індія - 43 млн 222 тис. 17 і 524 тис.761.

Бразилія - 31 млн 445 тис. 137 і 668 тис.74.

Франція - 29 млн 946 тис. 603 і 149 тис. 788.

Німеччина - 26 млн 803 тис. 867 і 139 тис. 806.

Велика Британія - 22 млн 571 тис.880 і 179 тис. 884.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних за найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг на ранок неділі 812,2. У США на 1 млн жителів померли 3 тис.94 людини, Індії - 373, Бразилії - 3 тис. 101, Франції - 2 тис. 269, Німеччини - 1 тис. 663, Великої Британії - 2 тис. 613.