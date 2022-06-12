Медицина

11:59 12.06.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 535 млн - університет Гопкінса

1 хв читати
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 535 млн - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 535 млн 63 тис. 535, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу в світі від наслідків зараження COVID-19 померли 6 млн 308 тис.

До числа країн із понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина і Велика Британія.

Число інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно становить:

США - 85 млн 500 тис. 976 і 1 млн 11 тис 260.

Індія - 43 млн 222 тис. 17 і 524 тис.761.

Бразилія - 31 млн 445 тис. 137 і 668 тис.74.

Франція - 29 млн 946 тис. 603 і 149 тис. 788.

Німеччина - 26 млн 803 тис. 867 і 139 тис. 806.

Велика Британія - 22 млн 571 тис.880 і 179 тис. 884.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних за найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг на ранок неділі 812,2. У США на 1 млн жителів померли 3 тис.94 людини, Індії - 373, Бразилії - 3 тис. 101, Франції - 2 тис. 269, Німеччини - 1 тис. 663, Великої Британії - 2 тис. 613.

Теги: #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 11.06.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 534,7 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 534,7 млн

07:50 11.06.2022
Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

07:03 10.06.2022
ВООЗ має намір детальніше вивчити історію виникнення COVID-19

ВООЗ має намір детальніше вивчити історію виникнення COVID-19

19:53 07.06.2022
В Ізраїлі зростає захворюваність на коронавірус

В Ізраїлі зростає захворюваність на коронавірус

07:34 06.06.2022
Боррель заразився коронавірусною інфекцією

Боррель заразився коронавірусною інфекцією

11:39 05.06.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 531,7 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 531,7 млн

10:58 04.06.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі наближається до 531,5 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі наближається до 531,5 млн

08:49 02.06.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 530,7 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 530,7 млн

08:49 30.05.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 528,9 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 528,9 млн

14:21 27.05.2022
Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через СOVID-19 до 31 серпня

Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через СOVID-19 до 31 серпня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

За 28 днів війни ВООЗ підтвердила 18 млн постраждалих та 64 підтверджені напади на систему охорони здоров'я

У понеділок в Україні готові відкритися майже 400 аптек - Liki24

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

ОСТАННЄ

У Раді зареєстровано законопроєкт про використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях

ДП "МЗУ" закупило 35 апаратів ШВЛ у рамках програми United24

Медгрупа Adonis відновила роботу закритого через окупацію медичного центру у Бучі

Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

На Київщині зафіксовано два випадки отруєння з підозрою на ботулізм – мер Броварів

У Бородянській амбулаторії встановили сонячні станції Tesla Powerwall - Федоров

Норвегія прийме поранених бійців із України на лікування

Понад 10 міжнародних фармкомпаній не зможуть ввозити до України вироблені в Європі препарати через обмеження обігу ліків із РФ та Білорусі

Україна за 3 міс. війни отримала медичну гумдопомогу на майже 7 млрд грн

ЄБРР надав "Фармаку" EUR20 млн кредиту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА