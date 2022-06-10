ДП "МЗУ" закупило 35 апаратів ШВЛ у рамках програми United24

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) закупило 35 апаратів ШВЛ у рамках фандрейзингової ініціативи United24, повідомила в.о. гендиректора ДП Олена Жужа.

"ДП "МЗУ" вже закупило 35 транспортних апаратів ШВЛ в рамках реалізації United24. Їх уже доставлено в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Жужа повідомила, що МЗУ є одержувачем коштів, які залучаються в рамках ініціативи на медичну сферу.

"ДП "МЗУ" збирає комерційні пропозиції, проводить аукціон. Рішення про здійснення закупівлі ухвалює комісія МОЗ. Коли це відбувається, кошти з рахунку Національного банку перераховуються на наш, і ми закуповуємо товар", - сказала вона.