В. о. гендиректора МЗУ: Війна підтвердила наше бачення необхідності реалізувати концепцію закупівельної агенції повного циклу

Заступниця генерального директора з розвитку інформаційних технологій ДП "Медичні закупівлі України", в. о. генерального директора ДП (на період воєнного стану) Альона Жужа розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" про особливості медичних закупівель під час війни та про те, як запобігти ризикам воєнного часу

Автор: Анна Левченко

- Як розпочалися закупівлі за бюджет 2022 року? Закупівлі цього року вже враховували воєнні потреби?

- Перші закупівлі, що розпочалися в 2022 році, уже враховували потреби воєнного стану. Перелік препаратів, який нам було доведено від МОЗ, доповнили додатковим напрямом. Він передбачав закупівлю 6 позицій.

За іншими напрямами ми вже законтрактували 110 позицій за кошти 2022 року, що становить 13,4% від загальної кількості. Ще 138 позицій - на етапі підписання угод. Ми вже отримали перші поставки товарів, що були закуплені цьогоріч.



- Як ви здійснюєте закупівлі?

- Зараз діє 169-тя постанова КМУ, що визначає особливості здійснення закупівель в період воєнного стану. Цей документ передбачає, що публічні закупівлі здійснюються без застосування системи Prozorro і, відповідно, визначення порядку здійснення закупівель і контрактування – це виключне право замовника. Фактично, кожен публічний замовник може просто укладати прямі договори і це справді забезпечує швидкі закупівлі. Однак є питання стосовно їх відкритості й наміру досягти найнижчої вартості закупівлі. Для нас важливо зараз підвищити швидкість закупівель, роцес також важливо забезпечити конкурентність і отримати найнижчі ціни, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Ми продовжуємо керуватись нашими принципами щодо ефективності, прозорості, запобігання корупції, тому адаптували нашу роботу до змін в законодавстві.

Нами було прописано окремий бізнес-процес, що визначає чіткий порядок дій при проведенні закупівель товарів під час воєнного стану.

Із основних етапів: закупівлі в період воєнного стану розпочинаються з того, що ми надсилаємо запит на комерційні пропозиції (КП) на ринок. Далі опрацьовуємо отримані КП, кваліфікуємо постачальників, проводимо аукціон на пониження ціни. На початку ми проводили аукціони через електронну пошту. Потім, для кращої ефективності та управління роцессом, розробили власне ІТ-рішення. Зараз проводимо аукціони в нашій системі MedData за допомогою окремого модуля. Логіка проведення аукціонів за аналогією Prozorro зберігається. Постачальникам призначається день аукціону за конкретною позицією, вони мають три раунди на зниження ціни. Переможець може бути розглянуто як потенційний постачальник, якщо не відкличе свою комерційну пропозицію. Зараз ми працюємо над вдосконаленням відповідного функціоналу, зокрема над можливістю публічного моніторингу інформації.

Крім того, серед новацій цьогорічних закупівель – використання платформи SAP Ariba. Це міжнародна закупівельна платформа, де працюють тисячі постачальників з усього світу. Так ми, наприклад, закупили 400 ВАК-апаратів та 10 тис. Одноразових наборів до них для допомоги пораненим у постачальника, який раніше ніколи не працював на українському ринку.



- Цей новий порядок проведення торгів стосується тільки воєнних товарів, чи всіх?

- Наразі він стосується всіх товарів, оскільки поточна редакція постанови це передбачає. Зміни можуть бути найближчим часом, але поки що працюємо за описаним алгоритмом.



- Як, за вашими спостереженнями, новий механізм вплинув на ціни?

- На ціни впливає насамперед курс валют, який зараз дуже нестабільний. Постачальникам важливо працювати і з ризиками, враховуючи те, що поставка ліків - це процес, що у більшості випадків потребує часу на виробництво. Деякі постачальники зараз не готові співпрацювати.



- Українські чи іноземні?

- Скоріше, йдеться про нерезидентів, але насправді таких небагато, більшість наших постачальників все ж надала комерційні пропозиції. Українські постачальники співпрацюють, якщо не зазнали значних втрат через бойові дії.



- Яке зростання цін при закупівлях ви вже бачите? Умовно кажучи, "Аспірин" минулого року продавався за 20 грн, а сьогодні за нього просять 35 грн?

- У більшості ситуацій підвищення цін збігається з підвищенням курсу валют. Але є такі товари, що не подорожчали, і нам вдалося навіть заощадити кошти на таких закупівлях. Завжди, коли бачимо підвищення ціни, запрошуємо офіційне пояснення від постачальника.



- Про зміни цін на товари порівняно з 2021 роком ми зможемо зрозуміти після закупівлі товарів?

- Так.



-Як зараз відбувається логістика?

- Вплив війни на логістику ми відчули від самого початку війни. На якийсь час поставки і розвезення зовсім зупинились. Більшість логістичних компаній відмовлялася везти товари в місця активних бойових дій, у них немає можливості доїхати до окупованих територій. Але ми почали знаходити рішення і наразі маємо активні маршрути по тих територіях, які контролюються українською владою та де немає бойових дій. Важливим фактором є переміщення людей, тому ми збільшуємо розподіли в ті регіони, де перебувають внутрішньо переміщені особи.

Війна підтвердила наше бачення необхідності реалізувати концепцію закупівельної агенції повного циклу. Наразі відновлено процес приєднання до нас складських та логістичних потужностей у межах реорганізації іншого державного підприємства в сфері відання МОЗ України.



- Зрозуміло, що закупівлі за бюджет 2022 року відбуваються вже за новими правилами і з новою логістикою, а що по закупівлях 2021 року?

- Ми закупили 92% від доведених у 2021 році кількостей. Цей відсоток значно зріс порівняно з попереднім роком, оскільки в 2020 році він становив 72%. Минулого року ми закуповували не тільки за централізованими напрямами МОЗ, а й за іншими програмами. Зокрема йдеться про закупівлю кисневих станцій, машин швидкої допомоги, ангіографів, ендоскопів, лабораторного обладнання для скринінгу новонароджених, ПЛР тестів та манекенів.

Станом на зараз за централізованими напрямами МОЗ ми отримали 85% товарів. закуплених у 2021 році. Загальна їх вартість становить 3,66 млрд грн. Поставки тривають. Втім, деякі контрагенти просять перенести терміни поставок через складнощі з логістикою. Ми активно працюємо над тим, щоб усе було доставлено по максимуму. Наприклад, траплялися випадки, коли приймали товар у Львівській області на кордоні.



- Якщо говоримо про закупівлі великої медичної техніки, то скільки одиниць потрапили на непідконтрольні на сьогоднішній день території?

- Розвезення медичного обладнання, закупленого в 2021 році, частково відбувалось до початку повномасштабної війни росії проти України. Тож такі випадки точно були. Конкретну цифру зараз сказати важко. Проте більшість поставок обладнання відбувалося на початку війни й відбувається зараз. Наприклад, поставки ендоскопів ще тривають. Вносяться зміни в накази про розподіл з подальшою можливістю перерозподілити обладнання в області, що будуть звільненні від окупації.

Поставки лабораторного обладнання поки призупинено за рішенням МОЗ. Це в основному закупівлі 2021 року.



- У 2021 році ДП "МЗУ" також закуповувало автомобілі швидкої медичної допомоги. Як з ними справа?

- У перші дні війни відбулася поставка 117 машин швидкої допомоги, що становить 13% від кількості, що ми закупили. Зараз працюємо над тим, щоб всі автомобіли прибули до нас.



- Як ви співпрацюєте з міжнародними закупівельними організаціями?

- Міжнародні закупівельні агенції здійснюють закупівлі вакцин та засобів для трансплантації. Також вони закуповують два препарати від COVID-19, а ще два закуповуємо ми.

Загалом, наскільки мені відомо, роботу по міжнародних закупівлях відновлено, але вона йде окремо від наших закупівель. Ми маємо свої бюджетні напрями, вони - свої.



- На базі МЗУ створено інформаційну систему MedData, через яку також відбувається облік гуманітарної допомоги. Скільки зараз прибуло гуманітарної допомоги медичного напряму?

- Якщо говорити про ті цифри, які ми бачимо у MedData, то це понад $200 млн гуманітарної допомоги медичними товарами. Коли гуманітарка прибуває на логістичні хаби в Україну, інформація про неї вноситься в MedData і там же здійснюється розподіл допомоги.



- Дуже багато людей, які виїхали за кордон, зараз збирають гуманітарну допомогу, пакують якісь ящики, щось кудись везуть. Ця гуманітарна допомога потрапляє в вашу систему?

- Через нашу систему обліковується гуманітарна допомога, яку від партнерів отримує Україна як держава. Це допомога від фармкомпаній, урядів дружніх країн, великих волонтерських ініціатив. Якщо мова йде про ініціативу приватної особи, така поставка може відбутися поза MedData. Але якщо це допомога державі, яка адмініструється і розподіляється через МОЗ, вона проходить через систему.



- Де перебуває гуманітарна допомога? На ваших складах?

- В Україні було створено ряд регіональних і національних логістичних хабів, до яких надходить гуманітарна допомога. Тому процес логістики приблизно має такий вигляд: гуманітарка прибуває на національний хаб, розподіляється по регіональним, а звідти - в заклади охорони здоров'я.



- Коли МОЗ чи хтось інший отримує гуманітарну допомогу, хто несе відповідальність за те, щоб ці ліки чи інші медичні товари були доставлені безпечно з дотриманням всіх умов?

- Всю координацію доставки здійснює МОЗ. Коли відбувається передача гуманітарки закладу охорони здоров'я, відповідальність за її збереження, дотримання температурних режимів лягає саме на нього.

- МЗУ бере участь у відновленні системи охорони здоров'я? Що треба зробити для цього в першу чергу?

- Варто зазначити, що про повноцінні програми відбудови ми поки що не говоримо, проте нещодавно в Україні з ініціативи президента країни вже було запущено першу програму, яка вже у певному розумінні спрямована на відбудову. Це - фандрейзингова ініціативу United24, у рамках якої в Нацбанку відкрито три рахунки для різних потреб. Один з них - на потреби системи охорони здоров'я. Ці кошти будуть використовуватися для закупівлі ліків, медвиробів, медобладнання, транспорту та відбудови закладів охорони здоров’я. У разі, коли це будівельні роботи, то одержувачем коштів є заклади або департаменти охорони здоров'я напряму. Якщо ми говоримо про медичні товари, то отримувачем коштів виступаємо ми і ми здійснюємо відповідні закупівлі.

ДП "МЗУ" вже закупило 35 транспортних апаратів ШВЛ в рамках реалізації United24. Їх уже доставлено в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях.



- Як відбувається розподіл коштів через United24?

- ДП "МЗУ" збирає комерційні пропозиції, проводить аукціон. Рішення про здійснення закупівлі приймає комісія МОЗ. Коли це відбувається, кошти з рахунку Національного банку перераховуються на наш і ми закуповуємо товар.



- Ви проводите постійні консультації з учасниками ринків, в тому числі з міжнародними та українськими компаніями. Який їх настрій на сьогодні? Вони вірять в нашу перемогу?

- Бачимо велику підтримку від українських та іноземних фармкомпаній. Більшість із них надали нам комерційні пропозиції в межах закупівель 2022 року. Ми з ними контрактуємось. Втім, деякі компанії вирішили не співпрацювати з Україною, щоб нівелювати фінансові втрати. Але більшість постачальників - як резидентів, так і нерезидентів - продовжує роботу з нами, що є підтвердженням впевненості у майбутній перемозі України.



- Нам є чим замінити товари компаній, що відмовилися від постачання в Україну?

- У більшості випадків так. В іншому разі ми проговорюємо з цими компаніями варіант надання гуманітарної допомоги такими препаратами, щоб закрити потребу. Плануємо також обліковувати її через нашу систему.



- Ви можете зараз заспокоїти пацієнтів, що в Україні, зокрема, будуть орфанні ліки, ліки від раку?

- Ліки будуть. Зараз активно отримуємо ще товари, закуплені минулого року. Паралельно продовжуємо закупівлі-2022. Звичайно, у зв'язку з воєнним станом є більше потенційних проблем, з якими можна зіткнутися, купуючи той чи інший товар. Але ми докладаємо максимум зусиль, щоб закупити всю номенклатуру.



- Ви закупили всі ковідні товари, які планували закупити в 2021 році? Що взагалі з ковідними закупівлями?

- Ми закупили ковідні товари минулого року і поставили їх. Вони вже використовувались закладами охорони здоров'я. Поки що ми не переходили до ковідних закупівель 2022 року. Розпочнемо їх найближчим часом, якщо не буде рішення про скасування від МОЗ. Зараз через зрозумілі причини увага зосереджена не на COVID-19, але він нікуди не зник.