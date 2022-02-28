Аптеки відновлюють роботу у Києві та в Україні

Аптеки відновлюють роботу в Києві та в Україні, у столиці біля аптек, що працюють, збираються великі черги, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Про відновлення роботи аптек, зокрема, повідомило КП "Фармація" - станом на 12:00 понеділка 37 аптек мережі в різних районах столиці було відкрито. У більшості з них у рамках програми реімбурсації можна придбати інсулін.

Крім того, у Києві працюють аптека мережі "Бажаємо здоров'я".

Аптечна мережа "Аптека доброго дня" (ТОВ "Фармастор") на своєму сайті повідомила про роботу у понеділок 271 аптеки (151 "Аптека доброго дня", 107 "Перша соціальна аптека", 13 аптек "Київ фарм").

За інформацією сервісу Liki24, на ранок понеділка працювало 1100 аптек-партнерів цього сервісу.

Агентство "Інтерфакс-Україна" продовжує збирати інформацію щодо роботи аптечних мереж.