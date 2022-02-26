Медустанови за воєнного стану фінансуватимуться безперебійно - МОЗ

Медустанови в умовах воєнного стану фінансуватимуться безперебійно, заявляє Міністерство охорони здоров'я України.

"У зв'язку з військовою агресією РФ проти України уряд оперативно ухвалив зміни, які забезпечать безперебійне фінансування медичних установ в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у Facebook у суботу.

Зокрема, зміни внесені до постанови Кабміну №410 та передбачають, що для надавачів медпослуг під час воєнного стану розрахунок їх фактичної вартості на місяць за всіма пакетами послуг визначається відповідно до програми медичних гарантій (ПМГ), а положення договорів про внесення електронних даних до ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я) не застосовується.

Зміни до постанови КМУ №1440 передбачають, що запланована та фактична вартість медичних послуг для всіх напрямів ПМГ розраховується як 1/12 від загальної ціни договору, від місяця запровадження воєнного стану. У такому вигляді оплати проводяться пізніше місяця, у якому запроваджено воєнний стан.

"Пишаємося нашими медиками, які сьогодні під обстрілами окупантів продовжують надавати медичну допомогу всім нужденним. Жодна лікарня не закрилася, всі працюють і рятують поранених", - йдеться у повідомленні.