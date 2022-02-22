Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за показники адаптивного карантину - Ляшко

Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за показники, встановлені для рівня адаптивного карантину, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий від граничного показника адаптивного карантину в 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася вчетверо - з 2% до 0,5%", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Водночас міністр зазначив, що "смертність є відкладеним показником, який починає зростати і відповідно спадати на два-три тижні пізніше, ніж випадки госпіталізації".