Примусове зобов'язання всіх клінік працювати в ЕСОЗ призведе до зростання тіньового ринку медпослуг - комерційний директор "Сінево"

Примусове зобов'язання всіх клінік працювати в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) може призвести до зростання тіньового ринку медичних послуг, прогнозує комерційний директор медичної лабораторії "Сінево" Микола Скавронський.

Коментуючи постанову уряду від 16 лютого, згідно з якою до ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики додано обов'язкову вимогу реєстрації закладів у центральній базі даних ЕСОЗ та ведення електронних медичних записів усіма надавачами медпослуг, Скавронський зазначив, що ця норма унеможливить дотримання конфіденційності в наданні медпослуг.

"Раніше людина могла піти до лікаря, наприклад до дерматовенеролога, і, не називаючи свого справжнього імені, отримати лікарську консультацію. Можливо, якщо з'ясується, що є певні пікантні проблеми, і для їх вирішення потрібно здати аналізи, їх теж можна здати, не називаючи свого справжнього імені, а за результатами тестів отримати лікування, одужати та зберегти свою маленьку таємницю. Тепер жодних таємниць, усе буде як на долоні, тому що до лікаря або по аналізи тепер можна буде піти тільки з паспортом і справжнім ім'ям", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Скавронський також прогнозує виникнення "технічних проблем, які доведеться вирішувати всім приватним клінікам і лабораторіям із підключенням до ЕСОЗ".

Крім того, він вважає, що нова норма ставить під загрозу захищеність медичних даних усіх громадян України від реальних кіберзагроз.

Скавронський прогнозує, що затверджена норма призведе до "катастрофічного збільшення обсягів тіньового медичного ринку та перетворить його на підпільний медичний ринок, де тепер головною сервісною перевагою за кеш стає банальна конфіденційність".

"Не кожен захоче лікуватися за свої власні гроші лише з паспортом і завантаженням усієї інформації про себе на державні сервери. Але якщо буде попит на анонімність, а він буде, то буде і пропозиція. Якщо раніше підпільними були казино, то тепер будуть підпільними й медичні клініки", - наголосив він.

Раніше деякі експерти у сфері приватної медицини в соціальних мережах виступили з критикою затвердженої постанови, проте учасники ринку не висловили єдиної позиції.