Медицина

17:20 18.02.2022

Примусове зобов'язання всіх клінік працювати в ЕСОЗ призведе до зростання тіньового ринку медпослуг - комерційний директор "Сінево"

2 хв читати
Примусове зобов'язання всіх клінік працювати в ЕСОЗ призведе до зростання тіньового ринку медпослуг - комерційний директор "Сінево"

Примусове зобов'язання всіх клінік працювати в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) може призвести до зростання тіньового ринку медичних послуг, прогнозує комерційний директор медичної лабораторії "Сінево" Микола Скавронський.

Коментуючи постанову уряду від 16 лютого, згідно з якою до ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики додано обов'язкову вимогу реєстрації закладів у центральній базі даних ЕСОЗ та ведення електронних медичних записів усіма надавачами медпослуг, Скавронський зазначив, що ця норма унеможливить дотримання конфіденційності в наданні медпослуг.

"Раніше людина могла піти до лікаря, наприклад до дерматовенеролога, і, не називаючи свого справжнього імені, отримати лікарську консультацію. Можливо, якщо з'ясується, що є певні пікантні проблеми, і для їх вирішення потрібно здати аналізи, їх теж можна здати, не називаючи свого справжнього імені, а за результатами тестів отримати лікування, одужати та зберегти свою маленьку таємницю. Тепер жодних таємниць, усе буде як на долоні, тому що до лікаря або по аналізи тепер можна буде піти тільки з паспортом і справжнім ім'ям", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Скавронський також прогнозує виникнення "технічних проблем, які доведеться вирішувати всім приватним клінікам і лабораторіям із підключенням до ЕСОЗ".

Крім того, він вважає, що нова норма ставить під загрозу захищеність медичних даних усіх громадян України від реальних кіберзагроз.

Скавронський прогнозує, що затверджена норма призведе до "катастрофічного збільшення обсягів тіньового медичного ринку та перетворить його на підпільний медичний ринок, де тепер головною сервісною перевагою за кеш стає банальна конфіденційність".

"Не кожен захоче лікуватися за свої власні гроші лише з паспортом і завантаженням усієї інформації про себе на державні сервери. Але якщо буде попит на анонімність, а він буде, то буде і пропозиція. Якщо раніше підпільними були казино, то тепер будуть підпільними й медичні клініки", - наголосив він.

Раніше деякі експерти у сфері приватної медицини в соціальних мережах виступили з критикою затвердженої постанови, проте учасники ринку не висловили єдиної позиції.

Теги: #сінево #скавронський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 18.12.2021
Гетманцев про донарахування "Сінево" 1,1 млрд грн податків: взяли це питання під контроль

Гетманцев про донарахування "Сінево" 1,1 млрд грн податків: взяли це питання під контроль

19:55 16.12.2021
Прем'єр про донарахування "Сінево" 1,1 млрд грн податків: Якщо виникають зловживання, це окремі випадки

Прем'єр про донарахування "Сінево" 1,1 млрд грн податків: Якщо виникають зловживання, це окремі випадки

12:29 17.03.2021
Дореформена санепідслужба не впоралася б із викликами пандемії COVID-19 - Скавронський

Дореформена санепідслужба не впоралася б із викликами пандемії COVID-19 - Скавронський

12:11 17.03.2021
Закупівля послуг із тестування на COVID-19 у приватних лабораторій за бюджетні кошти була непрозорою - "Сінево"

Закупівля послуг із тестування на COVID-19 у приватних лабораторій за бюджетні кошти була непрозорою - "Сінево"

10:55 03.02.2021
У середньому понад 50% українців мають імунітет до COVID-19 - дослідження "Сінево"

У середньому понад 50% українців мають імунітет до COVID-19 - дослідження "Сінево"

10:33 16.12.2020
"Сінево" інвестувало EUR200 тис. у запуск нового покоління ПЛР-тестів до COVID-19

"Сінево" інвестувало EUR200 тис. у запуск нового покоління ПЛР-тестів до COVID-19

19:23 22.10.2020
"Сінево" отримала перші 7,5 тис. експрес-тестів на антиген COVID-19, друга партія становитиме 25 тис. тестів

"Сінево" отримала перші 7,5 тис. експрес-тестів на антиген COVID-19, друга партія становитиме 25 тис. тестів

19:07 19.10.2020
"Сінево" у п'ятницю запустить у Києві тестування на антиген COVID-19

"Сінево" у п'ятницю запустить у Києві тестування на антиген COVID-19

12:21 05.10.2020
"Сінево" інвестувала EUR300 тис. у відкриття спеціалізованого COVID-центру в Києві

"Сінево" інвестувала EUR300 тис. у відкриття спеціалізованого COVID-центру в Києві

20:04 02.10.2020
"Сінево" має намір запустити в Україні заявлені ВООЗ інноваційні експрес-тести на COVID-19 найближчими тижнями

"Сінево" має намір запустити в Україні заявлені ВООЗ інноваційні експрес-тести на COVID-19 найближчими тижнями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

Шість областей мають найвищий ризик переходу до "червоної" зони – Ляшко

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

ОСТАННЄ

Україна через два-три тижні пройде пік захворюваності на COVID-19

Смертність від COVID-19, попри зниження захворюваності, буде високою ще два тижні

Рівненщина першою може вийти із червоної зони – Ляшко

Фінальна редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням – Радуцький

"Інтерхім" збільшує сировинні запаси та формує додаткові резерви готової продукції - СЕО

Стрес-сценарії найбільших фармкомпаній передбачають формування запасів сировини та перегляд номенклатури продукції

"Фармак" не планує змін у номенклатурі через можливий початок військових дій, планує збільшити запаси сировини

Мовний омбудсмен зафіксував порушення мовного законодавства двома медуніверситетами

Гостра фаза пандемії після "омікрону" завершиться, вважає ВООЗ

Вісім трансплантацій кісткового мозку дітям проведено в Україні з початку року, у 2021 році - 77

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА