Смертність від COVID-19, попри зниження захворюваності, буде високою ще два тижні

Смертність від COVID-19, попри зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію, залишатиметься високою ще протягом двох тижнів, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на два-три тижні пізніше, ніж випадки та госпіталізації. Отже, нині в Україні смертність зростає й очікується, що вона залишатиметься стабільно високою ще майже два тижні" - сказав він на брифінгу у п'ятницю.

Ляшко також повідомив, що поточна хвиля COVID-19 перша, під час якої була доступна понад половина ліжок із киснем.

"Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Незважаючи на пік нових випадків, це перша хвиля, на піку якої у нас доступна більше ніж половина ліжок із киснем", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

За словами глави МОЗ, завдяки вакцинації проти COVID-19 кількість померлих за весь час пандемії вдалося знизити на 17%. Частота госпіталізацій в Україні зменшилась у два-три рази порівняно з дельта-хвилею. А летальність зменшилася вчетверо – з 2,0% до 0,5%.

"Завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України ми нині спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров'я та "ковідної" смертності", - сказав він.