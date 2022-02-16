Медицина

19:22 16.02.2022

"Фармак" не планує змін у номенклатурі через можливий початок військових дій, планує збільшити запаси сировини

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"Фармак" не планує змін у номенклатурі через можливий початок військових дій, планує збільшити запаси сировини

Фармацевтична компанія АТ "Фармак" (Київ) не планує змін у номенклатурі продукції через можливий початок військових дій, але планує дещо збільшити запаси сировини, повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Змін у номенклатурі підприємства не планується, підприємство продовжуватиме випуск усіх необхідних ліків для забезпечення потреб населення і України, і країн експорту, але, зокрема, з неухильним виконанням тих мобілізаційних завдань, які вже взяла на себе компанія", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Костюк зазначив, що збоїв у постачанні сировини наразі немає.

"Запаси сировини плануємо дещо збільшити, але не суттєво. Розуміємо ризики блокування портів чи обмеження авіаперевезень, тому і на цей випадок розробили план антикризових заходів", - сказав він.

Костюк наголосив, що "Фармак" працює у штатному режимі та виробляє ліки, необхідні і у мирний час, і за часів пандемії чи загроз вторгнення агресора.

Він зазначив, що "Фармак" фіналізує Business Contingency Plan (план безперервної роботи бізнесу), який "консолідує, а іноді й змушує зовсім по-іншому поглянути на вже наявні антикризові плани, такі як плани дій у разі посилення та почастішання кібератак, обмеження постачання енергії чи палива, загроз фізичній безпеці працівників чи цілісності матеріальних активів компанії".

"Розглядаємо кожен із планів через призму різного ступеня небезпеки: від статусу на сьогодні до введення воєнного стану або ще загрозливіших сценаріїв", - сказав він.

Коментуючи можливості виконання міжнародних контактів у разі активних військових дій, Костюк наголосив, що "Фармак" офіційним листом поінформував усіх партнерів, "що компанія працює та планує працювати у звичайному режимі".

"У разі настання кризової ситуації діятимемо відповідно", - сказав він.

"Фармак" - лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9% у грошовому вираженні. Компанія виробляє лікарські засоби у всіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів - протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно "Фармак" виводить на ринок майже 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів, у розробці на сьогодні приблизно сто лікарських засобів.

За підсумками 2020 року "Фармак" отримав чистий прибуток приблизно 1,138 млрд грн, що майже на 7,8% більше, ніж у 2019 році. Чистий прибуток компанії за підсумками 2019 року становить 1,056 млрд грн, що майже співпало з показником 2018 року - 1,05 млрд грн, а за підсумками 2018 року чистий прибуток зріс на 25,16%.

Теги: #плани #фармкомпанія
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