Вісім трансплантацій кісткового мозку дітям проведено в Україні з початку року, у 2021 році - 77

Вісім трансплантацій кісткового мозку дітям проведено в Україні з початку року, 2021 року було 77 таких операцій, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Раніше нам доводилося відправляти наших дітей на такі операції за кордон. На сьогодні ситуація суттєво змінилася, ми інвестуємо у розвиток вітчизняної трансплантології", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Ляшко уточнив, що Міністерство охорони здоров'я сплачує лікарням вартість трансплантації у розмірі 1,8 млн грн за сімейну трансплантацію та 2,4 млн грн за трансплантацію з донорським етапом. Ці тарифи повністю покривають витрати на пошук донора та забір клітин, трансплантацію та посттрансплантаційний супровід реципієнта.

МОЗ через централізовані закупівлі забезпечує 100% потребу у лікарських засобах, необхідних для проведення хіміотерапії хворим дітям.

За кошти держбюджету у 2021 році закуплено 134 позиції лікарських засобів на суму понад 222 млн грн. 2022-го за відповідним напрямом планується до закупівлі 139 позицій лікарських засобів та медвиробів.

Тариф на діагностику та хіміотерапію онкозахворювань у дітей у 2022 році збільшився на 40% - до 128 тис. грн, на діагностику та хіміотерапію онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) - на 37%, до 224 тис. грн.

За даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно діагностують приблизно 1000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей. Найпоширенішими онкологіями серед дітей є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Щороку 15 лютого проводиться Міжнародний день дитини, хворої на рак.