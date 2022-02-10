Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу в ефірі телеканалу "Рада".

"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день", - сказав міністр.

Він також додав, що у цій COVID-хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що, у свою чергу, зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу.

Водночас, за словами Ляшка, спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило управлінські рішення, які мають зменшити навантаження на сімейних лікарів. Останнім із таких рішень є впровадження дистанційного відкриття лікарняного.