Медицина

12:03 10.02.2022

"Молнупіравір", який продають у Хмельницькому, не зареєстрований – МОЗ

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"Молнупіравір", який продають у Хмельницькому, не зареєстрований – МОЗ

Препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19, який продають у Хмельницькому, не зареєстрований в Україні.

"МОЗ отримало інформацію, що у деяких закладах Хмельницького вже продають препарат "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. МОЗ не має жодного стосунку до цих ліків. Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено", – повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на першого заступника міністра Олександра Комаріду.

Він наголосив, що МОЗ не відповідає за препарат, який продають у Хмельницькому і "який, можливо, є фальсифікатом і несе загрозу життю пацієнтів".

За словами Комаріди, МОЗ поки що не планує реалізацію зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу.

"Молнупіравір" буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, лише за призначенням лікаря. Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов та карається відповідно до законодавства", - сказав він.

Як повідомлялося, у неділю в Україну прибула партія з 60 тис. курсів препарату "Монупіравір", призначеного для лікування коронавірусу. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.

До квітня 2022 року до країни надійде ще 240 тисяч курсів зазначеного препарату.

"Молнупіравір" - противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускають у формі таблеток, він не має спеціальних вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Теги: #моз #коронавірус #молнупіравір
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