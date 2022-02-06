Медицина

13:37 06.02.2022

В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування коронавірусу

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В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування коронавірусу

Партія з 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування коронавірусу, прибула в Україну в неділю, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme", - написав Ляшко на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, роботу над контрактуванням препарату в МОЗ почали в листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. "Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою і збереже життя пацієнтам із груп ризику", - повідомив міністр.

Він зазначив, що найближчим часом відомство розподілить ліки з нинішньої партії і направить їх в регіони.

"Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі таблеток, не має спеціальних вимог зберігання, і його зручно приймати. Зареєстрований і дозволений до екстреного застосування в США, Японії, Великій Британії та інших країнах", - наголосив Ляшко.

Він додав, що до квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тис. курсів зазначеного препарату.

Теги: #ляшко #моз #коронавірус
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