Медицина

11:01 28.01.2022

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

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МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

Міністерство охорони здоров'я очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти", повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Він також прогнозує, що в пікові моменти кількість хворих на COVID-19 на добу може сягнути 40-60 тис. осіб.

За словами міністра, Україна досягне пікового навантаження щодо COVID-19 вже протягом найближчих тижнів. Водночас глава МОЗ наголосив, що медична система країни може витримати навантаження, пов'язане зі зростанням захворюваності.

"Медична система України витримала навантаження у 34 тис. хворих на добу", - наголосив він.

Як повідомлялося, на піку хвилі "дельти" у першій половині листопада середня кількість смертей за тиждень сягала 680.

Теги: #ляшко #коронавірус #моз
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