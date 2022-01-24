Україна завершить реєстрацію препарату "Молнупіравір" проти COVID-19 поточного тижня

Реєстрація препарату прямої дії проти COVID-19 "Молнупіравір" в Україні завершиться цього тижня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Поточного тижня завершується реєстрація препарату "Молнупіравір". Це перший препарат прямої дії проти коронавірусної інфекції, який зайшов на реєстрацію в Україні", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок увечері.

Ляшко повідомив, що після завершення реєстрації "Молнупіравір" буде закуплено і поставлено в Україну протягом семи-десяти днів.

"Очікується у тижневий-десятиденний термін його постачання в Україну та передання на лікування на амбулаторному етапі", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "Молнупіравір" запобігає переходу захворювання COVID-19 у тяжкий стан, який може потребувати госпіталізації та госпіталізації до реанімаційних відділень.