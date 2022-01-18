Бустерну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали понад 113 тис. українців - МОЗ

Бустерну дозу вакцини від COVID-19, за оперативними даними, вже отримали 113,56 тис. українців.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві охорони здоров'я, станом на 17 січня бустерну дозу, зокрема, вакциною CoronaVac отримали 532 особи, вакциною Pfizer/Comirnaty - 103 490 осіб, вакциною AstraZeneca - 608 осіб, вакциною Moderna - 8930 осіб.

Як повідомлялося, в Україні дозволили введення бустерної дози вакцини від COVID-19 для всіх категорій населення віком від 18 років.

Відповідно до наказу МОЗ, бустерна доза може вводитися в період від шести до дев'яти місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Після введення дози бустера можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати новий сертифікат можна буде у застосунку "Дія", починаючи з кінця січня 2022 року. До цього моменту діятиме сертифікат попередньої повної вакцинації.