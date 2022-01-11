Медицина

13:37 11.01.2022

До початку нової хвилі COVID-19 бустерну дозу зроблять 300-400 тис. українців – Кузін

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До початку нової хвилі COVID-19 бустерну дозу зроблять 300-400 тис. українців – Кузін

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 до початку нової хвилі захворювання встигнуть отримати 300-400 тис. осіб, вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми розраховуємо на показники в 300-400 тис. осіб. Здебільшого фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках, оскільки ці сфери є ключовими під час спалахів. Такі цифри й такі охоплення дадуть змогу функціонувати лікарням та об'єктам критичної інфраструктури, бо люди там будуть захищені", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

Кузін також запевнив, що в Україні є достатньо вакцини для введення бустерної дози.

"Вакцини вистачить. Ми можемо сказати це ясно. Україна має контракти на постачання 25 млн доз Pfizer протягом 2022 року та 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз маємо отримати як допомогу в рамках механізму Covax", - уточнив він.

Кузін наголосив, що "після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів".

"У країнах, де вже широко впроваджують бустер, кількість несприятливих подій така сама, як і за базового курсу щеплень", - сказав він.

Теги: #коронавірус #вакцинація #кузін #моз
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