Медицина

13:28 11.01.2022

Кузін: Ми ще не бачимо погіршення епідситуації щодо COVID-19 в Україні, сплеск буде наприкінці січня

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Кузін: Ми ще не бачимо погіршення епідситуації щодо COVID-19 в Україні, сплеск буде наприкінці січня

В Україні поки що не спостерігається погіршення епідситуації щодо COVID-19, зростання захворюваності очікується наприкінці січня, вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Швидше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря. За нашими прогнозами, черговий сплеск буде наприкінці січня. У цей час буде більше "омікрону", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

За прогнозами Кузіна, пік нової хвилі COVID-19 "припаде на лютий із поступовим спаданням аж до квітня". Водночас тривалість і розмах нової хвилі залежатиме, зокрема, від кількості осіб, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу.

Кузін також упевнений, що проблеми із забезпеченням киснем у лікарнях під час чергової хвилі COVID-19 не виникнуть.

"Тобто до квітня 2022 року біля кожної лікарні має бути своя киснева станція, яка вироблятиме кисень. І заводи, що виробляють кисень, не планують найближчим часом регламентних робіт, тому ми не очікуємо будь-яких проблем із киснем", - сказав він.

Теги: #коронавірус #кузін #моз
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