МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин від COVID-19 і дозволило застосовувати векторні та мРНК-вакцини після вакцини CoronaVac.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в МОЗ, тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними вакцинами (AstraZeneca) і мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer можна буде використовувати вакцину AstraZeneca.

Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

При цьому вагітним, котрі отримали першу дозу вакцини CoronaVac до вагітності, для другої дози перевагу слід віддавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.