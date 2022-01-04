Медицина

12:22 04.01.2022

В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

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В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

В Україні після новорічних вихідних зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19.

Як свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, рівень захворюваності на COVID-19 у країні становить 161 на 100 тис. населення, за визначеного індикатора менше ніж 75 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано у Києві, де він становить 386 на 100 тис. осіб, у Полтавській (264 на 100 тис. населення) та Черкаській областях (229 на 100 тис. населення).

Найнижчі показники рівня захворюваності зафіксовані у Дніпропетровській (65 на 100 тис. населення) та Херсонській (57 на 100 тис. населення) областях.

Як повідомлялося, на "жовтий" рівень епідбезпеки щодо COVID-19 Україна перейшла 30 грудня, проте тоді у Донецькій та Чернігівській областях коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 перебував на граничному рівні: 20,4% - у Донецькій та 20% - у Чернігівській областях. Водночас для "жовтої" зони він не має перевищувати 20%.

У "жовтій" зоні епіднебезпеки на території країни варто обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м.

Забороняються масові заходи за участю більше ніж однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території, заповнюваність кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць, заповнюваність спортзалів та фітнес-центрів не більше однієї особи на 10 кв. м.

Дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл у "жовтій" зоні працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% персоналу, вакцинованого хоча б однією дозою. Інакше навчальний заклад працює у дистанційному форматі.

Обмеження часу роботи закладів відсутні.

Теги: #коронавірус #моз
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