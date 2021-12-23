Вакцина AstraZeneca після третьої дози може захистити від штаму COVID-19 "омікрон" - компанія

Бустерна третя доза вакцини компанії AstraZeneca проти коронавірусу приводить до значного зростання рівня антитіл проти штаму "омікрон", ідеться у прес-релізі компанії з посиланням на лабораторні дослідження.

"Дуже надихає те, що сучасні вакцини здатні захищати від "омікрону" після третьої бустерної дози. Ці результати підтримують використання третьої бустерної дози в межах національних стратегій із вакцинації, особливо для обмеження поширення варіантів вірусу, що викликають занепокоєння, зокрема "омікрону", - заявив один із авторів дослідження Джон Белл.

Нейтралізуючі антитіла після третьої дози вакцини можна порівняти за ефективністю проти "омікрону" з двома дозами проти більш раннього штаму "дельти", зазначили в AstraZeneca.

Рівень антитіл після третьої дози вакцини був вищим за рівень антитіл у тих, хто перехворів раніше на штами "альфа", "бета", "дельта" коронавірусу і вилікувався.

Варіант B.1.1.529, який отримав назву "омікрон", було виявлено наприкінці листопада в ПАР, Ботсвані, Ізраїлі й уже виявлено у низці країн Європи, США. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.