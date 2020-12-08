Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer безпечна і високоефективна - FDA

Управління з санітарного нагляду США (FDA) випустило висновок про наявність усіх належних даних, необхідних для отримання дозволу на екстрене застосування вакцини від коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer і німецької BioNTech.

"Дані про безпеку, ефективність й імуногенність у заявці на екстрене застосування забезпечують позитивну оцінку ризиків і користі вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech, а також відповідають вимогам до даних, зазначених у керівництві FDA на екстрене застосування", - йдеться в документі, розміщеному на сайті FDA.

"Отже, FDA встановили, що постачальник (Pfizer і BioNTech - ІФ) надав належну інформацію, яка гарантуватиме якість вакцини... для отримання дозволу на продукт у рамках екстреного застосування", - наголошується в документі.

Крім того, в FDA зазначили, що представлені компаніями дані демонструють, що вакцина надає суттєвий захист уже після першої дози. Там нагадують, що вакцина компанії Pfizer потребує введення двох доз з інтервалом у три тижні.

Агентство наголошує, що вакцина "високоефективна" в запобіганні коронавірусу щонайменше через тиждень після введення другої дози.

У четвер, 10 грудня, очікується збори Комітету FDA з питань вакцин для розгляду екстреного використання вакцини Pfizer і BioNTech.