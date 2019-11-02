Ситуація з дифтерією під контролем – Скалецька

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявляє, що епідемії дифтерії в країні немає, а кількості вакцин достатньо.

"Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем. Минулого року було 10 хворих, а використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон - це і була потреба України в сироватці", - сказала Скалецька в інтерв'ю інтернет-виданню "BBC.Україна", опублікованому в суботу вранці.

За її совами, цього року в Україні вже є 200 флаконів сироватки, ще додатково 150 або 170 передадуть міжнародні організації як гуманітарну допомогу.

"Ще 100 теж як допомогу нададуть посольства, в разі, якщо буде така необхідність. Тобто насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки і цієї кількості ліків достатньо", - наголосила міністр.

Скалецька наголосила, що ліки розподілені в регіонах, і області обмінюються між собою.

"Була інформація про відсутність вакцин у деяких районах Київської області, але це питання ми моніторимо і контролюємо. Я сподіваюся, що в регіонах ми будемо бачити динаміку збільшення вакцинації. Якщо її не буде, далі я вже говоритиму з губернаторами", - додала вона.

Як повідомлялося, станом на 28 жовтня 2019 року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 за жовтень.

У Києві було зареєстровано випадок захворювання на дифтерію у дев'ятирічного школяра одного зі столичних ліцеїв.