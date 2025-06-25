Інтерфакс-Україна
Медицина
19:07 25.06.2025

Закупівлі ліків для пацієнтів з первинним імунодефіцитом в 2025р профінансовані на 39% - БФ "Пацієнти України"

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Закупівлі ліків для пацієнтів з первинним імунодефіцитом в 2025р профінансовані на 39% - БФ "Пацієнти України"

Закупівлі ліків для пацієнтів з первинним імунодефіцитом в 2025 році профінансовані на 39% від загальної потреби.

Як наголошують в БФ "Пацієнти України" в своєму пресрелізі, за інформацією ГО "Рідкісні імунні захворювання", яка опікується пацієнтами з первинними імунодефіцитами, з березня поточного року імуноглобулін закінчився у деяких лікарнях України.

Зокрема, найкритичніша ситуація із забезпеченням ліками зараз у Рівненській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській, Одеській та Тернопільській областях, де у частині лікарень необхідних ліків вже немає в наявності.

"Зараз майже у всіх регіонах країни ліки для пацієнтів з первинним (вродженим) імунодефіцитом залишаються на низьких залишках, а наступні закупівлі досі не розпочалися. Через відсутність ліків у пацієнтів починається загострення хронічних хвороб, що призводить до інвалідизації та смерті", — розповідає заступниця директора ГО "Рідкісні орфанні захворювання" Оксана Стрєльникова.

В БФ "Пацієнти України" наголошують, що критичне недофінансування закупівель ліків цьогоріч залишить кожного третього пацієнта в Україні без необхідного лікування.

"Пацієнтська спільнота вкотре закликає Верховну Раду, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров’я почути пацієнтів та додатково виділити 8 млрд гривень на цьогорічні закупівлі ліків", - заявляють у фонді.

Як повідомлялося, за підрахунками БФ "Пацієнти України", дефіцит фінансування закупівлі ліків для пацієнтів із складними захворюваннями становить 8 млрд грн, недофінансування складає приблизно 40%. Зокрема, дитяча онкологія недофінансована на 33%, вірусні гепатити - на 66%, первинні імунодефіцити - на 60%, ювенільний ревматоїдний артрит - на 55%, розсіяний склероз - на 40%. Крім того, лікування вірусного гепатиту С може бути забезпечене лише на 32%, тестування та виявлення гепатитів – на 40%. Дефіцит фінансування лікування онкології препаратами другої-третьої лінії складає близько 90% від потреби. При цьому 95% ліків за рахунок бюджету закупляються за кордоном за євро або долари, тому за рахунок курсової різниці бюджет-2025 на лікарські засоби в євро на 50 мільйонів менший, ніж до повномасштабного вторгнення.

За даними фонду, відмічається стрімке зростання кількості звернень пацієнтів щодо відсутності ліків в медичних установах.

Наразі в Верховній раді зареєстрований законопроект про збільшення фінансування державних закупівель ліків на 8 млрд грн.

Теги: #ліки #закупівля

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