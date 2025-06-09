Понад 222 тис. справ розглянуто в системі оцінювання повсякденного функціонування – МОЗ

В системі оцінювання повсякденного функціонування (СОПФ), яка змінила систему МСЕКів, станом на початок червня розглянуто 222,258 тис. справ, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

При цьому зазначається, що серед розглянутих справ у 162,285 тис. випадках експертні команди ухвалили рішення про встановлення статусу інвалідності.

У 42,455 тис. випадків рішення про статус інвалідності не приймалося, позаяк звернення стосувалося інших питань, зокрема оновлення індивідуальної програми реабілітації або встановлення ступеня втрати професійної працездатності.

Загалом станом на початок червня до СОПФ було заведено понад 254 тис. справ, зокрема майже 46,3 тис. справ складають оцифровані матеріали, передані від МСЕК, 208,45 тис.— нові електронні направлення, сформовані лікуючими лікарями.

Наразі в СОПФ працюють 1422 експертні команди у закладах охорони здоров’я, до складу яких входить 6896 фахівців.

У новій системі рішення ухвалюються з урахуванням того, як хвороба або травма впливає на повсякденне життя людини, а саме на її здатність пересуватися, спілкуватися, навчатися, працювати чи доглядати за собою. Формат проведення визначається індивідуально.

Найпоширенішими залишаються очні розгляди в закладах охорони здоров’я, втім у складніших випадках використовуються альтернативні форми. З початку роботи системи очно в медичному закладі розглянуто 173,162 тис. справ, заочно на підставі наявних документів – понад 11 тис. справ, дистанційно із застосуванням телемедицини – 2,235 тис. справ, з виїздом за місцем проживання або лікування – 908 справ.

Нова система СОПФ запрацювала з 2025 року.