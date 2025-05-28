Потреба в ліках для пацієнтів із розсіяним склерозом забезпечена лише на 20% – пацієнти

Потреба в ліках для пацієнтів з розсіяним склерозом (РС) за рахунок бюджету забезпечена лише 20%, для їх закупівлі необхідне збільшити фінансування, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновник БО "99 Проблемс" ім. Олексія Середи, яка об’єдную таких пацієнтів, Антон Кулагін.

За його словами, станом на 30 квітня 2025 року в Україні в електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 33 785 пацієнтів з РС, зокрема 224 дитини.

При цьому через відсутність маршруту пацієнта потреба на ліки була подана тільки для 10 028 пацієнтів, а профінансована орієнтовно для 6718 через квотове фінансування всіх закупівель.

"Через це дуже важливо, щоб Верховна Рада підтримала законопроєкт 13 308 про збільшення фінансування закупівель ліків на 8,6 млрд грн", - сказав він.

30 травня в світі відзначають Всесвітній день Розсіяного склерозу, мета якого є збільшення поінформованості суспільства та привернення уваги до потреб людей з цим діагнозом. Розсіяний склероз - невиліковне прогресуюче аутоімунне захворювання центральної нервової системи, прогресування якого заповільнюється тільки постійним прийомом терапії.