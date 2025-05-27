Інтерфакс-Україна
Медицина
17:24 27.05.2025

Понад 160 тис. рішень ухвалено за новою системою оцінювання повсякденного функціонування цьогоріч – заступниця міністра

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З початку 2025 року за новою системою оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила систему медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), ухвалено понад 160 тис. рішень, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

"Ми маємо від початку року вже понад 160 тис. винесених рішень", - сказала вона в ефірі телемарафону.

За словами Карчевич, з початку запровадження за новою системою було розглянуто, зокрема, 47 тис. справ, які МСЕК декілька місяців не розглядала і які потрапили до нової системи.

"Вони були оцифровані і розглянуті саме на сьогодні, адже МСЕК не розглянула частину паперових справ наприкінці минулого року. Тож перший квартал 2025 року у нас був досить насичений, було величезне навантаження на лікарів". – сказала вона.

Карчевич уточнила, що нова система дозволяє перерозподіляти ресурси в разі навантаження та формування черг.

"Коли є певне перевантаження по окремих закладах, а цифрова система дає змогу це моніторити, ми реагуємо, щоб збільшувати кількість команд і кількість закладів там, де є певні черги", - сказала вона.

Карчевич уточнила, що черги формуються здебільшого у великих містах, таких як Київ, Одеса, Дніпро.

За її словами, в системі працює понад 300 медзакладів і понад 6900 лікарів. Наразі Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) працює над розробкою функціоналу, щоб зробити розгляд повністю деперсоналізованим, тобто щоб лікарі взагалі не знали прізвища людини, справу якої вони розглядатимуть.

"Ми бачимо організаційні питання, я думаю, що протягом цього року будуть постійні удосконалення, щоб, власне, покращити систему", - підкреслила Карчевич.

Теги: #мсек #марія_карчевич

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